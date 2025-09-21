На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Серпухове мужчина после ссоры с женой не смог раскрыть парашют при полете

Разбившийся в Серпухове парашютист поссорился с женой перед прыжком
true
true
true
close
Mauricio Graiki/Shutterstock/FOTODOM

Бывший спортсмен, парашют которого не раскрылся во время прыжка в Подмосковье, перед этим поссорился с женой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источников, 59-летний Павел Алексеев был достаточно опытным спортсменом. На его счету — около 40 прыжков и четыре года стажа, поэтому свой парашют он укладывал сам.

В субботу, 20 сентября, он поднялся в небо на самолете Ан-2 и прыгнул с высоты 1100 метров. По непонятным причинам у Алексеева не раскрылись оба парашюта, спасти его не удалось. Свидетели рассказали, что перед трагедией он поругался по телефону со своей женой. Ведется проверка.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что накануне вечером мужчина, ранее занимавшийся парашютным спортом, разбился на подмосковном аэродроме скайцентра ДЗ Пущино. После выполнения прыжка произошел сбой в работе техники, и мужчина получил тяжелые травмы, не дождавшись прибытия скорой помощи.

Ранее мужчина остался парализованным после отпуска на Ибице.

