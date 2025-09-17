Мужчина остался парализованным после отпуска на Ибице

Британец Дэвид Хейс остался парализованным после несчастного случая на отдыхе на Ибице, пишет LADBible.

Мужчина отдыхал на испанском острове с женой Элли и детьми, когда во время погружения в море получил травму позвоночника и оказался парализованным. После этого Дэвид находился в искусственной коме, из которой недавно вышел. Врачи сообщили, что травма необратима, однако семья надеется на чудо благодаря специализированной реабилитации. Сейчас Дэвид стоит в очереди на перевод в Центр лечения позвоночника в Солсбери, где ему будет предоставлена высокоспециализированная терапия.

Несмотря на тяжелое состояние, Дэвид уже демонстрирует прогресс: он дышит самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких, способен пережевывать и переваривать твердую пищу. Врачи и медсестры отмечают его стойкость и желание активно участвовать в реабилитации.

Ситуация осложняется тем, что жена Дэвида, Элли, одновременно проходит лечение от рака. Теперь ей предстоит заботиться о детях, навещать мужа в больнице и участвовать в организации его долгосрочного ухода и реабилитации.

Ранее мужчина потерял ноги и четыре пальца после отпуска в Италии.