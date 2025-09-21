Суд обязал Марию Певчих выплачивать по 75 тысяч рублей ежедневно

Суд обязал Певчих платить по 75 тыс. в день за неисполнение решения по иску РФПИ

Экс-главу совета директоров «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обязали платить по 75 тысяч рублей в день за неисполнение решения арбитражного суда Москвы по иску АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ) о защите деловой репутации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Взыскать с Певчих <…> неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда», — говорится в материалах.

Отмечается, что эту сумму Певчих должна будет выплачивать с момента вступления решения суда в законную силу. А оно вступит в силу через месяц, если не будет подана апелляция, уточнило агентство.

18 сентября арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск РФПИ к Марии Певчих о защите деловой репутации.

Иск был подан 17 апреля. Его суть состоит в экономическом споре, возникшем из гражданских правоотношений.

По данным РИА Новости, судебное разбирательство касалось трех фрагментов видеоролика Певчих, которые она опубликовала на трех разных интернет-площадках. Суд признал их не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца. Певчих обязали удалить видеозапись и разместить на тех же интернет-ресурсах опровержение, включающее решение суда.

Ранее Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.