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РФПИ подал иск против ФБК

РФПИ подал в Абритражный суд иск против Марии Певчих и ФБК
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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Фонду борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Суть иска состоит в экономическом споре, возникшем из гражданских правоотношений. При этом другие детали иска не разглашаются. Заявление было подано в четверг, 17 апреля.

Второй Западный окружной военный суд также получил более 200 томов уголовного дела в отношении экс-руководителя ФБК Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов).

Сам Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинска задержали по подозрению в призывах к терроризму в соцсетях.

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