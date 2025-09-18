Суд вынес решение по иску РФПИ к Марии Певчих о защите деловой репутации

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к экс-председателю совета директоров «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) о защите деловой репутации. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — огласила решение судья.

Заявление было подано 17 апреля. Суть иска состоит в экономическом споре, возникшем из гражданских правоотношений. При этом другие детали иска не разглашаются.

11 апреля сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд получил более 200 томов уголовного дела в отношении экс-руководителя ФБК Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Сам политик находится за границей. Россия объявила его в международный розыск.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Певчих и еще трех участников ФБК: Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову. Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее стало известно о массовых увольнениях в ФБК.