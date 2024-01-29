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Четырех участников ФБК* заочно арестовали

Басманный суд заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих** и еще трех участников

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Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал четырех участников ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В списке заочно арестованных оказались глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом), а также Дмитрий Низовцев (признан в РФ иностранным агентом), Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) и Анна Бирюкова.

Так, Певчих обвиняется сразу по трем статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ», а также «Вандализм».

Низовцев и Ярмыш обвиняются в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о российских военных. Бирюкова обвиняется в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма, отметили в пресс-службе.

Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

В декабре что МВД РФ объявило в розыск Певчих.

Ранее Мария Певчих рассказала о проблемах с психикой у Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
**  признана в РФ иностранным агентом
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