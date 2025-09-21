Певцов высказался о предателях родины после выхода интервью Пугачевой

Людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются лидерами общественного мнения. Об этом заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости новое интервью Аллы Пугачевой.

«Время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать», — сказал Певцов.

Он напомнил, что Алла Пугачева является гражданкой РФ, поэтому ее поступки и слова попадают под действие российского законодательства уголовного и гражданского.

До этого продюсер Иосиф Пригожин возмутился из-за слов Аллы Пугачевой о бывших коллегах и мужьях. В частности, он упомянул ту часть интервью с Примадонной, где она назвала Филиппа Киркорова, с которым прожила в браке 11 лет и обвенчалась, «проектом». По словам Пригожина, получается, что «мы все были дурачки», когда верили в то, что у них была любовь.

При этом Пригожин заявил, что четко разграничивает отношение к Пугачевой как к артистке и как к человеку. По словам продюсера, он хорошо относится к ней как к артистке, а по-человечески она «жила как хотела», высказался он.

10 сентября Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из России, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала.

Ранее в России призвали возбудить уголовное дело в отношении Пугачевой.