В России призвали возбудить уголовное дело в отношении Пугачевой

Глава ФПБК Бородин призвал возбудить уголовное дело в отношении Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube

Певицу Аллу Пугачеву после скандального интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) следует привлечь к уголовной ответственности. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Мы хотим, чтобы Пугачеву сейчас привлекли к уголовной ответственности. Наша цель такая стоит. Мы будем этого добиваться. Без разницы, потратим на это полгода, год. Мы поставили себе план, цель, и мы будем к этой цели идти. Все, других вариантов нет», — сказал Бородин.

Он добавил, что «необходимо показывать своей стране, в том числе и Пугачевой, что не будет никакого помилования».

Интервью с Пугачевой Гордеева выпустила 10 сентября. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

Ранее стало известно, какой срок может грозить Пугачевой после слов о Дудаеве.

