Пригожин о предательстве Пугачевой: «Мы, дурачки, верили»

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился на презентации проекта Татьяны Куртуковой и Антона Лаврентьева «Выше гор» высказываниями Аллы Пугачевой о бывших коллегах и мужьях. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«То, что она говорит про Филиппа, с которым прожила тучу лет, потом обвенчалась, а затем сказала, что это был проект, то есть мы все были дурачки? Мы-то верили в то, что у них была любовь», — посетовал супруг Валерии.

Пригожин заявил, что четко разграничивает отношение к Пугачевой как к артистке и как к человеку. По словам продюсера, он хорошо относится к ней как к артистке, а по-человечески, считает он, она «жила как хотела»

Пригожин добавил, что в своей беседе с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева обидела не только Киркорова и зрителей, но также Олега Газманова и Игоря Николаева.

Продюсер подчеркнул, что Николаев в Пугачевой якобы души не чаял, а она, уверен Пригожин, никому ничего хорошего не сделала, потому что решала свои задачи в качестве звезды.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

