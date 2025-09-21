Россиянам напомнили, кто может получить бесплатную путевку в санаторий

В 2025 году на бесплатные путевки в санаторий могут рассчитывать льготные категории граждан. Об этом RT сообщила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

По ее словам, бесплатно отправиться в санаторий, в частности, могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению. Для оформления путевки необходимо обратиться в поликлинику, пройти медицинское обследование и получить справку.

«После этого заявление и документы подаются в региональный отдел Социального фонда или через портал «Госуслуги», — пояснила Епифанова.

Она добавила, что при положительном решении гражданину выдается путевка в санаторий и оплачивается проезд к месту лечения. Сам санаторий выбирает медицинская комиссия на основании состояния здоровья пациента, отметила сенатор.

