На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт по туризму перечислила признаки опасных экскурсий

Эксперт по туризму Любаева: низкая цена экскурсии должна насторожить покупателя
true
true
true
close
Shutterstock

Эксперт по туризму Валентина Любаева в беседе с РИАМО объяснила, как распознать недобросовестного туроператора или гида при покупке экскурсии. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это стоимость услуги. Она не должна быть сильно ниже рынка.

К слову, кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в интервью «Москве 24» одобрил инициативу об ужесточении регулирования экстремального туризма, так как в большинстве ситуаций происшествия случаются из-за непрофессионализма участников.

«Если экскурсия в два раза дешевле или заметно дешевле рынка — уже повод задуматься. Любая экскурсия требует лицензий: лицензии на автотранспорт, лицензии на проведение экскурсии гидом. Если речь идет о чем-то сложном, вроде подъема на Эльбрус, то это еще и дорогостоящее обучение», — отметила Любаева.

Также она посоветовала обращать внимание на отзывы о гиде или компании-организаторе экскурсии. Комментарии должны быть живыми и размещаться на известных площадках. Кроме того, добросовестный гид не будет требовать полную предоплату, заключила эксперт.

Как сообщил накануне заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»), во время осенней сессии депутаты планируют провести совещание с участием представителей Минэкономразвития и экспертов, чтобы обсудить изменения в законодательство в сфере экстремального туризма.

По его словам, целью мероприятия будет «совместная проработка предложений и последующее внесение изменений в законодательство», направленных на регулирование и обеспечение безопасности в данной сфере.

Ранее в России предложили способ сохранить здоровье альпинистам при восхождении в горы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами