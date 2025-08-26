Эксперт по туризму перечислила признаки опасных экскурсий

Эксперт по туризму Валентина Любаева в беседе с РИАМО объяснила, как распознать недобросовестного туроператора или гида при покупке экскурсии. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это стоимость услуги. Она не должна быть сильно ниже рынка.

К слову, кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в интервью «Москве 24» одобрил инициативу об ужесточении регулирования экстремального туризма, так как в большинстве ситуаций происшествия случаются из-за непрофессионализма участников.

«Если экскурсия в два раза дешевле или заметно дешевле рынка — уже повод задуматься. Любая экскурсия требует лицензий: лицензии на автотранспорт, лицензии на проведение экскурсии гидом. Если речь идет о чем-то сложном, вроде подъема на Эльбрус, то это еще и дорогостоящее обучение», — отметила Любаева.

Также она посоветовала обращать внимание на отзывы о гиде или компании-организаторе экскурсии. Комментарии должны быть живыми и размещаться на известных площадках. Кроме того, добросовестный гид не будет требовать полную предоплату, заключила эксперт.

Как сообщил накануне заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»), во время осенней сессии депутаты планируют провести совещание с участием представителей Минэкономразвития и экспертов, чтобы обсудить изменения в законодательство в сфере экстремального туризма.

По его словам, целью мероприятия будет «совместная проработка предложений и последующее внесение изменений в законодательство», направленных на регулирование и обеспечение безопасности в данной сфере.

Ранее в России предложили способ сохранить здоровье альпинистам при восхождении в горы.