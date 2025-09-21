На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинка пропала в США после жуткого послания

Local 12: украинка Коврижных пропала без вести в США после послания матери
Idris Solomon/Reuters

В США, недалеко от мексиканской границы, пропала без вести 38-летняя украинка Анна Коврижных. Об этом сообщил портал Local 12.

Женщина четыре года жила во Флориде. В последний раз она выходила на связь с семьей 5 июля 2025 года. По предварительной информации, Анна путешествовала по стране, оставила в Калифорнии свой автомобиль и больше к нему не возвращалась.

В исчезновении украинки журналисты заметили одну жуткую деталь. В день последнего контакта с Анной ее мать получила фотографию письма и GPS-координаты. В сообщении указывалось, что надо, чтобы кто-то забрал личные вещи Коврижных.

Полицейские также не исключают вариант, что женщина могла пересечь границу с Мексикой.

До этого газета New York Post сообщила о нападении на 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую в американском городе Шарлотт. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне трамвая и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун-младший. Мать и сестра обвиняемого рассказали, что он годами боролся с психическим расстройством и утверждал, что в его организме живет «некий материал», который контролирует его.

Ранее рэпер из США воссоздал сцену нападения на украинку с альтернативным финалом.

