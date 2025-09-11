На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Напавший на украинку Заруцкую в США страдал психическим расстройством

ABC: Браун заявил, что на украинку Заруцкую напал живущий в нем «материал»
true
true
true
close
Mecklenburg County Sheriff's Office

Подозреваемый в нападении на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую Декарлос Браун годами боролся с психическим расстройством после освобождения из тюрьмы и утверждал, что в его организме живет «некий материал», который контролирует его. Об этом рассказали следствию мать и сестра подозреваемого, передает ABC News.

После совершения преступления мужчина заявил сестре, что в его организме живет некий «материал», который заставил его напасть на Заруцкую.

«Убедитесь, что это сделал я, — не материал. И я говорю вам, это сделал материал», — сказал Браун в аудиозаписи, на которую ссылается канал.

На записи слышно, как Браун говорит своей сестре, что он «вообще не знал эту женщину», что у него не было причин нападать на нее.

Мать подозреваемого Мишель Девитт рассказала, что у ее сына диагностировали шизофрению, и после тюремного заключения он «стал другим».

«Он не был обычным Карлосом, веселым Карлосом», — заявила женщина.

22 августа бездомный Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро в Северной Каролине. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Девушку спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее в метро Петербурга пассажирка напала с ножом на девушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами