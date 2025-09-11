Напавший на украинку Заруцкую в США страдал психическим расстройством

ABC: Браун заявил, что на украинку Заруцкую напал живущий в нем «материал»

Подозреваемый в нападении на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую Декарлос Браун годами боролся с психическим расстройством после освобождения из тюрьмы и утверждал, что в его организме живет «некий материал», который контролирует его. Об этом рассказали следствию мать и сестра подозреваемого, передает ABC News.

После совершения преступления мужчина заявил сестре, что в его организме живет некий «материал», который заставил его напасть на Заруцкую.

«Убедитесь, что это сделал я, — не материал. И я говорю вам, это сделал материал», — сказал Браун в аудиозаписи, на которую ссылается канал.

На записи слышно, как Браун говорит своей сестре, что он «вообще не знал эту женщину», что у него не было причин нападать на нее.

Мать подозреваемого Мишель Девитт рассказала, что у ее сына диагностировали шизофрению, и после тюремного заключения он «стал другим».

«Он не был обычным Карлосом, веселым Карлосом», — заявила женщина.

22 августа бездомный Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро в Северной Каролине. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Девушку спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

