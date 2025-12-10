На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор украинским агентам за шпионаж на границе с Литвой

ФСБ: двое граждан Украины получили до 16 лет колонии за шпионаж на границе РФ
Два украинских агента Главного управления разведки собирали сведения на границе России с Литвой для организации диверсий на территории страны. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, по указанию военнослужащего ГУР Украины В. Мацюци (1998 г.р.) агент «Боцман» (В. Кушниренко, 1982 г.р.) с помощью опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, квадрокоптера и данных аэрокосмической разведки собирал информацию о системе охраны участка государственной границы РФ с Литвой.

Собранные сведения предназначались для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода пособников в Литву после совершения резонансных преступлений, уточнили в ФСБ.

Калининградский областной суд признал Мацюцу и Кушниренко виновными по статьям УК РФ о шпионаже, похищении и незаконном пересечении границы. Приговор вступил в законную силу: Мацюце назначено 16 лет лишения свободы, Кушниренко — 15 лет, оба отбывают наказание в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона в ЛНР.

