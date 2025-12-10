Сбер заявил о переходе к экосистеме на основе жизненных сценариев клиентов

Сбер представил новую стратегию построения экосистемы — не вокруг отдельных финансовых продуктов, а вокруг жизненных сценариев клиентов. Об этом на конференции «Сделано в Сбере» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Новый подход направлен на объединение всех сервисов в единое, бесшовное и интуитивно понятное цифровое пространство, отвечающее реальным потребностям людей.

«Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами, и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использования. В качестве метрик эффективности такой стратегии мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы», — заявил Царев.

По его словам, финансовой мерой оценки станет не только текущая выручка, но и SLTV (Second Lifetime Value) — прогнозируемый доход от клиента за весь период взаимодействия, включая повторные покупки, реактивации и кросс-продажи.

«Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее», — подчеркнул Царев.

Напомним, Сбер запустил пространство «Для жизни», объединившее нефинансовые сервисы: отдых, развлечения, онлайн-магазины, персонализированные предложения и скидки.

Также разработаны и внедрены мини-экосистемы под ключевые сценарии: «Дом» (управление недвижимостью), «Авто» (обслуживание и эксплуатация машин), «Семья и безопасность» (совместные финансы, страхование, охрана). Эти пространства охватывают универсальные, понятные каждому россиянину потребности.