На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер заявил о переходе к экосистеме на основе жизненных сценариев клиентов

Сбер сместит фокус с продуктов на повседневные потребности пользователей
true
true
true
close
Сбер

Сбер представил новую стратегию построения экосистемы — не вокруг отдельных финансовых продуктов, а вокруг жизненных сценариев клиентов. Об этом на конференции «Сделано в Сбере» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Новый подход направлен на объединение всех сервисов в единое, бесшовное и интуитивно понятное цифровое пространство, отвечающее реальным потребностям людей.

«Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами, и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использования. В качестве метрик эффективности такой стратегии мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы», — заявил Царев.

По его словам, финансовой мерой оценки станет не только текущая выручка, но и SLTV (Second Lifetime Value) — прогнозируемый доход от клиента за весь период взаимодействия, включая повторные покупки, реактивации и кросс-продажи.

«Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее», — подчеркнул Царев.

Напомним, Сбер запустил пространство «Для жизни», объединившее нефинансовые сервисы: отдых, развлечения, онлайн-магазины, персонализированные предложения и скидки.

Также разработаны и внедрены мини-экосистемы под ключевые сценарии: «Дом» (управление недвижимостью), «Авто» (обслуживание и эксплуатация машин), «Семья и безопасность» (совместные финансы, страхование, охрана). Эти пространства охватывают универсальные, понятные каждому россиянину потребности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами