В США зарезали украинку прямо в вагоне трамвая

В американском городе Шарлотт (Северная Каролина) афроамериканец зарезал 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 22 августа в вагоне трамвая. Злоумышленник сидел позади девушки. Внезапно он достал нож и нанес пассажирке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией. Правоохранители установили его личность — нападение совершил 34-летний местный житель Декарлос Браун-младший.

Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить его на судебно-психиатрическую экспертизу для проверки вменяемости.

У полиции пока нет данных о связях между убийцей и жертвой. Рассматривается версия о случайном и немотивированном нападении.

Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что окажут поддержку семье Ирины.

В прошлом году в Германии начался суд над украинкой, которая убила немца, приютившего ее в феврале 2022 года. Женщина отказывалась съезжать и настаивала, чтобы немец зарегистрировал ее в своей квартире. После очередного спора в феврале 2023 года гражданка Украины нанесла мужчине несколько ударов 16-сантиметровым кухонным ножом, от которых он скончался на месте.

Ранее в норвежском отеле убили беженку с Украины.