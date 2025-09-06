На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США зарезали украинку прямо в вагоне трамвая

NYP: в США афроамериканец зарезал украинку в вагоне трамвая
close
Idris Solomon/Reuters

В американском городе Шарлотт (Северная Каролина) афроамериканец зарезал 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 22 августа в вагоне трамвая. Злоумышленник сидел позади девушки. Внезапно он достал нож и нанес пассажирке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией. Правоохранители установили его личность — нападение совершил 34-летний местный житель Декарлос Браун-младший.

Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить его на судебно-психиатрическую экспертизу для проверки вменяемости.

У полиции пока нет данных о связях между убийцей и жертвой. Рассматривается версия о случайном и немотивированном нападении.

Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что окажут поддержку семье Ирины.

В прошлом году в Германии начался суд над украинкой, которая убила немца, приютившего ее в феврале 2022 года. Женщина отказывалась съезжать и настаивала, чтобы немец зарегистрировал ее в своей квартире. После очередного спора в феврале 2023 года гражданка Украины нанесла мужчине несколько ударов 16-сантиметровым кухонным ножом, от которых он скончался на месте.

Ранее в норвежском отеле убили беженку с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами