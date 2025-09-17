На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер из США воссоздал сцену убийства украинки с альтернативным финалом

Американский рэпер DaBaby выпустил клип по мотивам убийства украинки Заруцкой
YouTube/CCTV

Американский рэпер DaBaby представил клип на песню «Save Me», в котором воссоздал трагический инцидент с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Об этом сообщает New York Post.

В августе 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая, которая уехала с семьей в США из-за начала боевых действий в 2022 году, была убита в вагоне метро в Северной Каролине. Женщину зарезал 34-летний Декарлос Браун-младший, который ранее много раз привлекался за разные преступления.

В музыкальном ролике DaBaby реконструировал реальное нападение, но сюжет клипа завершился тем, что Заруцкая благополучно вернулась домой: в момент, когда актер, исполняющий роль преступника, занес нож над героиней, рэпер остановил нападение.

В самом треке DaBaby поразмышлял о судьбе людей, которых невозможно спасти, и о собственной роли в этой истории.

17 сентября сообщилось, что у стен посольства США в Москве появился стихийный мемориал память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой.

Ранее Володин обвинил Байдена и Европу в росте радикализма в мире.

