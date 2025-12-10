Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и Уиткоффа

В тех предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

«В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил (в Москву — прим. ред.), которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал дипломат.

Переговоры Путина с американскими представителями завершились 3 декабря. Стороны не смогли найти компромисс по вопросу мирного плана на Украине. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений США выглядит «более-менее приемлемой».

По итогам встречи стороны договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа.