На Сахалине произошел сход с рельсов вагонов с углем

СК: восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине
Depositphotos

В районе ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска в Сахалинской области произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в настоящее время организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, отметили в ведомстве.

14 сентября в Лужском районе Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного поезда. После инцидента движение электричек на участке движения Сиверская — Луга были временно отменены.

Ранее в ЕАО пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов.

