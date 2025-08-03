В ЕАО пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов

СК: возле станции Ин в ЕАО опрокинулись пять вагонов с корабельным топливом

Возле станции Ин в Еврейской автономной области (ЕАО) пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, вагоны двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн рублей.

«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

В июле порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на железнодорожной станции Курган в одноименном городе. По данным Южно-Уральской железной дороги, в результате ЧП никто не пострадал. К месту инцидента был направлен восстановительный поезд.

Ранее несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии.