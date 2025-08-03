На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕАО пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов

СК: возле станции Ин в ЕАО опрокинулись пять вагонов с корабельным топливом
true
true
true
close
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

Возле станции Ин в Еврейской автономной области (ЕАО) пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, вагоны двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн рублей.

«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

В июле порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на железнодорожной станции Курган в одноименном городе. По данным Южно-Уральской железной дороги, в результате ЧП никто не пострадал. К месту инцидента был направлен восстановительный поезд.

Ранее несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами