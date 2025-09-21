В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом и ОРВИ

В этом эпидсезоне в России не будет смещаться пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, заявила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что в стране «абсолютно все в норме», а в ситуации с гриппом и ОРВИ нет ничего нового и необычного. Она напомнила, что максимальное число заболевших обычно фиксируется зимой, но предупреждать о росте заболеваемости нужно сейчас.

«Мы должны предупредить о том, что рост заболеваемости сегодня есть, чтобы люди могли себя защищать ровно в то время, когда это и следует делать», — сказала Попова.

На этой неделе Попова сообщила, что в России наблюдается значимый рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно среди школьников. Она заверила, что специалисты ведомства принимают необходимые меры для контроля ситуации, и отметила, что в осеннее время нужно больше времени уделять здоровью и мерам профилактики, а лучшим решением на фоне роста числа заболевших будет вакцинация.

