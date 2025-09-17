Глава Роспотребнадзора рассказала о росте заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории России является значимым, он отмечается преимущественно среди школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой (на фото).

«Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции», — заявила она.

Попова отметила, что специалисты принимают все необходимые меры для контроля ситуации. Она напомнила, что в осеннее время нужно больше времени уделять своему здоровью и мерам профилактики.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что лучшим решением в данном случае будет вакцинация. Попова отметила, что на данный момент уже порядка 10 млн человек сделали себе прививку от гриппа.

До этого стало известно, что число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю. Помимо этого, по данным Роспотребнадзора, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

Ранее Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле.