Россянам рассказали, как избежать заражения при болеющем родственнике

Врач Лапа: болеющего родственника стоит изолировать в отдельной комнате
Shutterstock

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью RT рассказала, как избежать заражения при болеющем ОРВИ или гриппом родственнике. Она посоветовала, по возможности, изолировать больного в отдельной комнате. Если же такой возможности нет, по ее словам, важно избегать близких контактов.

«Больному тяжело постоянно в маске жить. Самим следует сделать маски, есть назальные фильтры, то есть обеспечить защиту слизистых. В основном инфекция передается только при близком контакте», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что самое главное — следить за собственным иммунитетом: сбалансированно питаться, достаточно спать и защищать слизистые.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова до этого объяснила, эффективны ли бытовые УФ-лампы в борьбе с вирусами.

По ее словам, эти приборы действительно уничтожают вирусные инфекции, такие как корь, грипп и COVID-19, однако эффект возможен только при определенном световом спектре.

Ранее россиян призвали укреплять иммунитет рыбьим жиром.

