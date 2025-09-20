На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин пропал на Конжаковском Камне, собирая шишки в составе группы туристов

На Урале вторые сутки ищут 43-летнего туриста, пропавшего на горе Конжак
7ynp100/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин пропал на Конжаковском Камне, самой высокой горе Свердловской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что два дня назад 43-летний мужчина в составе туристической группы отправился собирать шишки. В какой-то момент он отделился от остальных и скрылся в лесу. С тех пор его никто не видел. Поисками туриста занимаются волонтеры и сотрудники МЧС.

Гора Конжак/Конжаковский Камень относится к Северному Уралу. Ее высота — 1 569 м. Подъем на вершину горы долгий и довольно тяжелый. У неподготовленных людей потом могут еще несколько дней болеть ноги. Во время подъема кажется, что вершина близко, но по мере восхождения открываются новые подъемы.

До этого российский турист чудом выжил, пытаясь покорить пик Сайрамский в Казахстане без снаряжения. 28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний Акмаль Махкамов из Узбекистана не обращались к гиду и не взяли с собой специальную экипировку. Когда мужчины не вернулись к назначенному времени, родственники обратились в экстренные службы.

Ранее в Сочи туристов смыло в горную реку.

