В Сочи туристов смыло в горную реку при сбросе воды на ГЭС

В Сочи спасатели эвакуировали трех туристов из реки Мзымты после сброса воды на ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Информация об инциденте в спасательную службу экстренного ведомства поступила от оператора службы «112». Первым поступило сообщение о том, что в реке ниже плотины ГЭС потоком воды смыло девушку. Спасатели Краснополянского подразделения МЧС России быстро прибыли на место и обнаружили на камне посередине реки двух человек — парня и девушку. Их эвакуировали на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь паре не потребовалась.

Позднее поступил второй вызов — на этот раз о женщине, которая держалась за камень в русле реки и не могла самостоятельно выбраться. Спасатели эвакуировали 40-летнюю туристку в безопасное место и передали врачам скорой помощи. Оба инцидента произошли из-за сброса воды ГЭС, который создал мощный поток в реке.

