Российский турист чудом выжил на пике в Казахстане, три дня держась за отвесную скалу

Россиянин три дня выживал на пике в Казахстане, держась за отвесную скалу

Российский турист чудом выжил, пытаясь покорить пик Сайрамский в Казахстане без снаряжения. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний Акмаль Махкамов из Узбекистана покоряли пик Сайрамский высотой 4238 метров как туристы. Они не прибегли к помощи гида и не взяли с собой специальную экипировку, когда отправились по сложному маршруту. Когда они не вернулись к назначенному времени, их родственники обратились к экстренным службам за помощью.

В поисках принимали участие профессионалы из Федерации альпинизма, 18 спасателей, егеря. Также были задействованы дроны и вертолет «Казавиаспас» МЧС. Во время поисковых работ спасателям удалось установить голосовой контакт с Орловым — он держался за отвесную скалу, как указано, на протяжении трех дней без еды и воды. Махкамов не спасся — он сорвался в ущелье и разбился.

Спасатели не могли использовать вертолет из-за труднодоступного рельефа, поэтому поднимались к Орлову пешком. Его удалось спасти, тело Махкамова подняли из ущелья.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.