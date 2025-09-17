На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский турист чудом выжил на пике в Казахстане, три дня держась за отвесную скалу

Россиянин три дня выживал на пике в Казахстане, держась за отвесную скалу
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Российский турист чудом выжил, пытаясь покорить пик Сайрамский в Казахстане без снаряжения. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний Акмаль Махкамов из Узбекистана покоряли пик Сайрамский высотой 4238 метров как туристы. Они не прибегли к помощи гида и не взяли с собой специальную экипировку, когда отправились по сложному маршруту. Когда они не вернулись к назначенному времени, их родственники обратились к экстренным службам за помощью.

В поисках принимали участие профессионалы из Федерации альпинизма, 18 спасателей, егеря. Также были задействованы дроны и вертолет «Казавиаспас» МЧС. Во время поисковых работ спасателям удалось установить голосовой контакт с Орловым — он держался за отвесную скалу, как указано, на протяжении трех дней без еды и воды. Махкамов не спасся — он сорвался в ущелье и разбился.

Спасатели не могли использовать вертолет из-за труднодоступного рельефа, поэтому поднимались к Орлову пешком. Его удалось спасти, тело Махкамова подняли из ущелья.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами