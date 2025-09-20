На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сочи надвигается шторм

В Сочи ожидается шторм в четыре балла с усилением ветра
Александр Кряжев/РИА Новости

Администрация Сочи в Telegram-канале предупредила жителей и гостей города о волнении на море и усилении ветра с вечера субботы, 20 сентября, до утра следующего дня.

Власти сообщили, что на территории курорта и федеральной территории «Сириус» ожидается шторм в четыре балла с волнами высотой от 1,3 до 1,8 м. Северо-западный ветер усилится, а его порывы достигнут 15-18 м/с. Оперативные службы Сочи уже работают в усиленном режиме. Работа пляжей будет зависеть от погоды.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями», — призвали в администрации.

До этого в Дагестане два моста рухнули в воду из-за сильных ливней. Наводнение привело к обрушению переправы на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша и моста через Шураозень в Буйнакске. Кроме того, в 73 населенных пунктах аварийно отключилось электроснабжение.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

