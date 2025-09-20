На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки населенных пунктов в Дагестане обесточены, введен особый режим готовности

В Дагестане жители 73 населенных пунктов остались без света из-за ливней
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане в 73 населенных пунктах аварийно отключилось электроснабжение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что свет пропал в Ахтынском, Ботлихском, Дахадаевском, Кизлярском, Кулинском, Магарамкентском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском и Цунтинском районах и в Махачкале. К ремонту привлекли 180 человек и 60 единиц техники. Подачу электричества планируют восстановить в 22:00.

«В 9:30 20 сентября филиалом введен особый режим готовности. Происходят отключения и аварии на электросетях, имеются случаи подтопления на подстанции Махачкалы Новая-110, подстанции Восточная и подстанции Приморская», — рассказал и.о директора филиала ПАО (публичного акционерного общества) «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомед Шапиев.

Он отметил, что от отключения электроэнергии пострадали в основном низменные районы республики. Аварийные бригады обходят населенные пункты и устраняют нарушения воздушных кабельных линий.

До этого стало известно, что в городах Дагестана затопило улицы из-за сильного дождя. Ливень продолжается вторые сутки. В Махачкале произошел частичный блэкаут: нет электричества от Кировского района до поселка Семендер, интернета, а местами и связи. На улицах автомобили глохнут, а некоторые машины сносит течением.

Ранее гроза частично обесточила Великий Новгород.

