В Уфе оборвалась люлька с рабочими на стройке

В Уфе на стройке ЖК Черника оборвалась люлька с рабочими

В Уфе на стройке жилого комплекса (ЖК) Черника оборвалась люлька с рабочими. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Ufa.rb».

По данным канала, никто из рабочих не пострадал. На обнародованном видео можно заметить, что люлька с мужчинами постепенно поднимается на уровень второго этажа, а затем отрывается с одной стороны и начинает съезжать вниз. Никто из строителей не вылетел за перегородку, мужчины держались за перила.

Другой случай произошел в Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что четверо рабочих-иностранцев сорвались с высоты при строительстве Национального музея республики.

По его словам, на данный момент ведется работа по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

24 августа администрация Ленинградской области сообщила, что в больницу города Кингисепп доставили трех рабочих, пострадавших при строительстве газоперерабатывающего комплекса.

Ранее в Москве в районе бывшего завода ЗИЛ начался пожар на стройке.