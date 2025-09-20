На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Уфе оборвалась люлька с рабочими на стройке

В Уфе на стройке ЖК Черника оборвалась люлька с рабочими
true
true
true

В Уфе на стройке жилого комплекса (ЖК) Черника оборвалась люлька с рабочими. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Ufa.rb».

По данным канала, никто из рабочих не пострадал. На обнародованном видео можно заметить, что люлька с мужчинами постепенно поднимается на уровень второго этажа, а затем отрывается с одной стороны и начинает съезжать вниз. Никто из строителей не вылетел за перегородку, мужчины держались за перила.

Другой случай произошел в Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что четверо рабочих-иностранцев сорвались с высоты при строительстве Национального музея республики.

По его словам, на данный момент ведется работа по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

24 августа администрация Ленинградской области сообщила, что в больницу города Кингисепп доставили трех рабочих, пострадавших при строительстве газоперерабатывающего комплекса.

Ранее в Москве в районе бывшего завода ЗИЛ начался пожар на стройке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами