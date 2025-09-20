Россиянка, пропавшая в Таиланде, заселялась в гостиницу вместе с мужчиной

Mash: пропавшую в Таиланде гражданку РФ видели в другой гостинице с мужчиной

Россиянка, приехавшая в Таиланд, заселялась в гостиницу с неизвестным мужчиной. Об этом сообщает Amur Mash.

34-летняя Эрика Владыко, которая оставила дочь в отеле 13 сентября и уехала, 16 сентября заселилась в другой отель. При этом она была вместе с мужчиной, пару зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Уже на следующий день, оставив вещи в номере, женщина ушла и не оплатила номер.

«Полиция выясняет личность ее кавалера», — сообщается в публикации.

Известно, что виза у Владыко заканчивается через два дня.

Инцидент произошел в Бангкоке. Женщина оставила в первом отеле четырехлетнюю дочь и уехала в район Сукхумвит. Там она зашла в один из баров, после чего ее больше не видели.

По словам подруги, в день инцидента женщина вела себя странно. Владыко до сих пор не появлялась в соцсетях и не отвечала на звонки.

Ее дочь направили в местный детдом, но вскоре передали бабушке и дедушке.

