В криминальном районе Бангкока пропала россиянка. Ее могли опоить и похитить

В Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка Эрика Владыко. По информации Mash, туристку могли опоить и похитить, поскольку последний раз ее видели в криминальном районе тайской столицы. На этот инцидент уже отреагировало российское посольство, а русскоязычные волонтеры организовали поиски Эрики. Четырехлетнюю дочь, которую россиянка оставила в отеле перед своим исчезновением, уже забрала бабушка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российскую туристку Эрику Владыко, пропавшую в Бангкоке при невыясненных обстоятельствах, «могли опоить и похитить», пишет Telegram-канал Mash.

«Последний раз ее видели в криминальном районе с россыпью арабских баров и ночных клубов. Эрика — уже третья россиянка, которая исчезла из этой локации», — говорится в публикации.

Telegram-канал обратил внимание на то, что в арабском квартале тайской столицы процветают преступность, торговля наркотиками и проституция. Кроме того, там постоянно воруют вещи и документы.

«В полицейских участках часто оказываются русские, которые выпадают из жизни на несколько дней, и правоохранителям не всегда хочется обращаться в консульство за помощью», — отметил Mash.

34-летняя Эрика пропала 13 сентября в районе 11-го переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси около двух часов ночи в один из баров. С тех пор ее больше никто не видел: Владыко не отвечает на звонки и не появляется в социальных сетях. Ее подруга рассказала SHOT, что Эрика вела себя странно в день исчезновения: ни с кем не общалась и не объяснила, зачем полетела в Бангкок.

В отеле женщина оставила свою четырехлетнюю дочь, которую нашли горничные. Впоследствии профильные органы отправили ребенка в местный детдом. По информации РИА Новости, девочка уже находится с бабушкой, которая прилетела в Бангкок из Владивостока. Скоро они будут дома.

Эрика родилась в Приморском крае в 1991 году, несколько лет назад обосновалась на тайском острове Самуи. По информации SHOT, там у нее был дом, который она сдавала в аренду.

Поиски россиянки

В тайской полиции пока не располагают деталями этого дела. SHOT выяснил, что местные правоохранительные органы начали поиски туристки лишь спустя шесть дней после ее пропажи. Полиция Бангкока официально объявила в розыск Эрику только накануне, 18 сентября.

Крупное русскоязычное сообщество »Паттайя от А до Я» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) также подключилось к поискам россиянки. Волонтеры группы призывают сообщить администратору любую информацию, которая поможет найти женщину.

Поисками россиянки занимается и семья Владыко. Однако на данный момент каких-либо подробностей от ее родных нет.

«Мы сейчас не можем ничего сообщить. Мы занимаемся вопросом поисков Эрики», — сообщила kp.ru ее мать.

Бывший супруг россиянки в беседе с РИА Новости заявил, что не знал о поездке и ее целях, и поблагодарил всех, кто участвует в поисках экс-возлюбленной.

«Полстраны помогают искать [Эрику]. Много кто звонит, пишет. Спасибо большое», — поблагодарил мужчина.

Родственники и близкие пропавшей россиянки обратились в консульский отдел посольства России в Таиланде 18 сентября, пишет ТАСС.

«Посольство занимается прояснением ситуации и находится на связи с правоохранительными органами», — подчеркнули в диппредставительстве.

«Любительница клубов»

Mash узнал, что Владыко работает риелтором и постоянно искала нянь для своей дочери в Бангкоке, на Пхукете и Бали. Одновременно она интересовалась ночной жизнью, включая клубы и русское караоке. Подруга пропавшей россиянки, Валерия, в беседе с НТВ подтвердила, что Эрика «всегда была любительницей клубов».

«Но это было в пределах разумного всегда. А тут даже не понимаю, что такое», — отметила она и подчеркнула, что такое исчезновение «вообще на нее не похоже».

Знакомый Владыко, Антон, уточнил, что после вечеринок она попадала в реабилитационные центры.

«Я знаю, что она куражная. Она находилась в реабилитационном центре, и после она уехала в свои дебри таиландские и продолжила куражиться. Какие-то мужики у нее там постоянно, танцы», — добавил он.

Подруги Эрики рассказали SHOT, что у нее «не было никаких долгов и никого из ее окружения ни в чем плохом не подозревают».

Владыко незадолго до исчезновения разместила на своей странице в социальной сети статус, который пользователи посчитали пророческим, обратили внимание журналисты aif.ru. Она написала «Прощение...» на английском языке.

«Вероятно, Эрика переживала из-за нанесенной ей обиды и пыталась спрятаться, хоть и не так, как вышло в итоге», — отмечается в материале.

Кроме того, Владыко часто публиковала полуобнаженные фотографии.