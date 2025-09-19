На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую 12-летнюю школьницу из Омской области нашли в заброшенном доме

В Омской области 200 человек искали девочку, ушедшую из дома без предупреждения
Depositphotos

В Омской области завершились поиски пропавшей школьницы, сообщает УМВД по области.

Утром 19 сентября в полицию Полтавского района обратились взволнованные родители 12-летней девочки. Они заявили, что заметили открытое окно в пустой комнате дочери, и предположили, что она ушла из дома без верхней одежды и обуви.

Для поиска несовершеннолетней был поднят весь личный состав районного отдела полиции, также к розыску подключились сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители — всего около 200 человек.

Спустя несколько часов школьницу нашли у заброшенного дома в поселке Полтавка. Как уточняется, девочка была одета по сезону. С ней не совершалось никаких противоправных действий.

В итоге девочку вернули родителям, после чего с ними переговорил психолог. Теперь с семьей будет работать инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве мальчик пропал после запугиваний со стороны мошенников.

