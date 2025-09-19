Дочь россиянки, пропавшей в Таиланде, воссоединилась с дедушкой и бабушкой

Родители пропавшей в Таиланде россиянки забрали внучку из местного детдома, пишет SHOT.

Родители Эрики Владыко прилетели в Бангкок накануне и подали заявление об исчезновении дочери. Только после этого тайская полиция официально начала поиски туристки, то есть через шесть дней после ее исчезновения.

Все это время дочь Эрики находилась в детском приюте. В итоге девочка воссоединилась со своими бабушкой и дедушкой.

Накануне стало известно, что 34-летняя Эрика Владыко из Владивостока пропала в Бангкоке.

12 сентября женщина вместе со своей маленькой дочерью приехала в столицу Таиланда, заселилась в отель, а ночью заказала на ресепшене такси и покинула гостиницу. В последний раз Эрику видели в криминальном районе, где до этого уже исчезли две россиянки. По данным СМИ, на улице Сукхумвит в арабском квартале, где девушка вышла из такси, «процветают преступность, торговля наркотиками и проституция».

Персонал отеля нашел дочь Эрики в номере наутро после исчезновения постоялицы. Тайские власти не знали, что делать с девочкой, и определили ее в местный детдом.

