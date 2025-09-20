В ВОЗ рассказали об основных причинах смертности в России

ВОЗ: в России большая часть смертей связана с заболеваниями сердца и сосудов

Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественными новообразованиями и сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

По словам Бердыклычева, на подобные заболевания приходится порядка 80% всех смертей в стране. Он отметил, что важно помнить о факторах риска, которые могут способствовать развитию болезней.

Глава офиса ВОЗ рассказал, что на появление заболеваний значительно влияют злоупотребление алкоголем, курение, высокий уровень потребления соли, а также нездоровое питание и загрязнения воздуха.

В ходе интервью Бердыклычев добавил, что заявленные Россией цели по росту продолжительности жизни амбициозны, но достижимы. По его словам, в стране внимательно следят за показателями продолжительности жизни, потому что это крайне важный показатель.

Глава офиса ВОЗ добавил, что к 2030 году планируется поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

