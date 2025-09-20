На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке, он работает с перебоями

Аэропорт Брюсселя Завентем атаковали хакеры
true
true
true
close
EQRoy/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Брюсселя Завентем подвергся кибератаке, воздушная гавань работает с перебоями. Об этом сообщила администрация аэропорта, пишет РИА Новости.

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее», — говорится в сообщении.

На данный момент регистрация пассажиров проходит вручную.

Администрация «Завентем» заявила, что последствия случившегося, вероятно, не удастся урегулировать утром 20 сентября, что приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт в случае, когда вылет подтвержден.

В начале года компьютерная система федеральной полиции Германии вышла из строя в аэропортах по всей стране. Данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах тогда выстроились огромные очереди.

Ранее хакеры стали активнее заражать компании РФ вирусами из здравоохранения и госсектора.

