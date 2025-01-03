Во всех аэропортах Германии перестала работать система проверки данных пассажиров

Bild: во всех аэропортах ФРГ вышли из строя системы проверки данных пассажиров

Компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя в аэропортах по всей стране. Об этом сообщает Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну.

«Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система», — заявил представитель полиции.

Он отметил, что на данный момент правоохранительные органы пока справляются.

При этом в аэропортах уже выстраиваются длинные очереди из пассажиров, которые должны пройти проверку.

В середине сентября Германия ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах, объясняя это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны. В декабре сообщалось, что власти Нидерландов вновь вводят пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными.