Почти 10 афтершоков зафиксировали на Камчатке

На Камчатке зафиксировали 9 афтершоков за последние три часа
Uwe Anspach/Global Look Press

Специалисты зафиксировали девять афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,8 за последние три часа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

До этого сообщалось, что 124 землетрясения произошло на Камчатке за почти сутки. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском.

19 сентября на Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,5, а очаг находился на глубине 31,9 км. Отмечается, что землетрясение зафиксировали примерно в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

