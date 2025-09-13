На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил землетрясение у берегов Камчатки

Географ Тишков: землетрясение у берегов Камчатки связано с афтершоками
true
true
true
close
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН/РИА Новости

Землетрясение у берегов полоустрова Камчатка связано с афтершоками после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля 2025 года. Об этом заявил ТАСС член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

«Это не просто разовое землетрясение, а результат предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина», — подчеркнул он.

Афтершоки — это повторные подземные толчки, происходяшие после главного, более мощного землетрясения. Как правило, они имеют меньшую интенсивность, чем изначальное, однако они могут продолжаться годами после основного землетрясения.

13 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.После сейсмического происшествия на Курильских островах и на Аляске в США была объявлена угроза цунами.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами