Ученый объяснил землетрясение у берегов Камчатки

Землетрясение у берегов полоустрова Камчатка связано с афтершоками после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля 2025 года. Об этом заявил ТАСС член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

«Это не просто разовое землетрясение, а результат предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина», — подчеркнул он.

Афтершоки — это повторные подземные толчки, происходяшие после главного, более мощного землетрясения. Как правило, они имеют меньшую интенсивность, чем изначальное, однако они могут продолжаться годами после основного землетрясения.

13 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.После сейсмического происшествия на Курильских островах и на Аляске в США была объявлена угроза цунами.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.