В российском регионе арестовали тренера, который предлагал интим ученице

В ХМАО 40-летний тренер переписывался со школьницей и намекал на интим

Тренера из Югры арестовали за непристойную переписку с несовершеннолетней воспитанницей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Основанием для возбуждения уголовного дела против 40-летнего мужчины стала переписка с воспитанницей, не достигшей 14-летнего возраста. Известно, что она являлась воспитанницей его спортивной секции.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Няганский городский суд заключил фигуранта под стражу на два месяца. Ведется следствие.

Ранее мужчина годами насиловал двух девочек и предстал перед судом спустя более 10 лет.