Мужчина годами насиловал двух девочек и предстал перед судом спустя более 10 лет

В США будут судить мужчину, надругавшегося над двумя девочками
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

58-летнего жителя США будут судить за изнасилование двух девочек. Об этом сообщает Observer-Reporter.

Действия непристойного характера мужчина по имени Гарри Норберт Фостер совершал в 1990-х и 2000-х годах, но обе пострадавшие рассказали об этом только сейчас. Что послужило причиной для подачи двух заявлений с разницей менее чем в месяц, не уточняется.

Первая женщина рассказала, что мужчина проявил к ней нездоровый интерес в десять лет. В течение почти четырех лет Фостер домогался ее, принуждал к связи и насиловал. Чтобы школьница никому не рассказывала о происходящем, мужчина угрожал ей.

Вторая пострадавшая подверглась насилию, когда ей было около восьми лет, а ему – около 45. Как и в первом случае, Фостер насиловал девочку, это продолжалось три года.

После обращений мужчину арестовали, в его отношении возбудили два дела. Его направили в тюрьму, но вскоре выпустили, так как он внес залог в размере $25 000. Предварительное слушание по делу назначено на конец сентября.

Ранее в Оренбургской области подросток изнасиловал женщину.

