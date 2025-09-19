На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали

На Бали 12-летняя девочка из Австралии пострадала от укуса обезьяны
Обезьяна укусила 12-летнюю девочку в шею в популярном туристическом месте на Бали. Об этом сообщает The Sun.

Семья Макдональдов приехала на Бали, чтобы отдохнуть после затяжных дождей в Сиднее. На месте супруги отправились вместе с 12-летней дочерью Лореной в Убуд, чтобы посетить знаменитый лес обезьян.

На экскурсии одна из обезьян неожиданно прыгнула на плечо отца семейства, а затем перебралась и на Лорену. Девочка была очень напугана, а обезьяна начала дергать ее за одежду, после чего укусила в шею.

Укус вызвал кровотечение и воспаление, и родители испугались, что их дочь могла заразиться бешенством. При этом сотрудники заповедника сначала не воспринимали ситуацию серьезно, уверяя, что обезьяны в парке чистые, и лишь ограничились промыванием раны.

В итоге семья обратилась к медикам, которые сделали Лорене несколько инъекций против бешенства. Стоимость лечения превысила £3 тыс (более 337 тыс. рублей).

Ранее более сотни обезьян захватили город в Таиланде и устроили там хаос.

