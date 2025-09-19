В профсоюзе рассказали подробности о столкновении судов около Мавритании

Столкновение рыболовного судна Tafra 3 и корабля-рефрижератора Right Whale у берегов Нуадибу в Мавритании произошло 12 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в российском профсоюзе моряков.

«Обращений не было. Столкновение судов произошло неделю назад 12 сентября. Некоторые СМИ пишут, что на Right Whale российский капитан и он арестован. На Tafra 3 пропавшие — мавританцы. Были ли там еще россияне, кроме упоминаемого спасенного, пока неизвестно», — говорится в сообщении профсоюза.

Несколькими часами ранее портал The Maritime Executive сообщил, что моряк из России выжил после столкновения рыболовного судна с кораблем-рефрижератором у берегов Нуадибу. По его данным, из 26 членов экипажа Tafra 3 удалось спасти 21, включая трех граждан Испании, а также одного моряка из России. Пятеро членов экипажа из Мавритании пропали без вести. Спасательная операция продолжалась 13-14 сентября.

Во время ЧП носовая часть судна Right Whale ударила Tafra 3 по правому борту. По данным МЕ, столкновение произошло, когда рыболовное судно занималось промыслом. В итоге два судна на некоторое время остановились, при этом Right Whale примерно две минуты толкал Tafra 3 вперед.

Ранее российский моряк пропал после затопления судна у берегов Йемена.