Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной

Судьба российского гражданина, находившегося на борту греческого судна Eternity C, затонувшего вблизи побережья Йемена после атаки, до сих пор остается неизвестной. Об этом РИА Новости сообщил в четверг представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A.

«Судьба россиянина пока не известна. Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей», — заявил представитель компании.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что в результате атаки йеменских хуситов на судно Eternity C, шедшее под флагом Либерии в Красном море, пострадали гражданин России и еще один человек. Сообщалось, что российскому гражданину была проведена ампутация конечности.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции Вооруженных сил Израиля, направленной против йеменских хуситов, представляющих движение «Ансар Аллах».

Ранее появилось видео атаки на греческий сухогруз в Красном море.