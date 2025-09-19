Русский моряк выжил после кораблекрушения в Атлантическом океане

Моряк из России выжил после столкновения рыболовного судна с кораблем-рефрижератором у берегов Нуадибу (Мавритания). Об этом сообщает The Maritime Executive (ME).

«Инцидент произошел, когда 105-метровое плавучее рыбозаводное судно Right Whale под флагом Гамбии столкнулось с морозильным траулером Tafra 3 под флагом Мавритании. Инцидент произошел в условиях спокойного моря и ясной погоды», — передает ME.

Как отмечается, из 26 членов экипажа малого судна Tafra 3 удалось спасти 21, включая трех граждан Испании, а также одного моряка из России. Уточняется, что пятеро членов экипажа из Мавритании пропали без вести. Спасательная операция продолжалась 13-14 сентября.

Во время ЧП носовая часть судна Right Whale ударила Tafra 3 по правому борту. По данным МЕ, столкновение произошло, когда рыболовное судно занималось промыслом. В итоге два судна на некоторое время остановились, при этом Right Whale примерно две минуты толкал Tafra 3 вперед. После разъединения на Tafra 3 обнаружилась трещина, тянущаяся от главной палубы через весь корпус. После столкновения рыболовное судно накренилось на правый борт и затонуло на глубине около 50 метров. Из-за скорости погружения экипаж не смог развернуть спасательные плоты, которые впоследствии были сброшены автоматически гидростатическим приводом.

По сообщению СМИ, после ЧП береговая охрана Мавритании направила патрульный катер для координации поисково-спасательной операции при поддержке местных рыболовных судов и испанского вертолета.

Ранее русский моряк пропал после затопления судна у берегов Йемена.