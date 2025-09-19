На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заподозренный в отмывании денег военблогер Алехин прокомментировал признание иноагентом

Скандальный блогер Алехин отреагировал на признание иноагентом
Telegram-канал «Роман Алехин»

Заподозренный в отмывании денег на специальной военной операции (СВО) военблогер Роман Алехин (признан в РФ иностранным агентом), которого Минюст признал иностранным агентом, заявил о несогласии с решением ведомства. Комментарий Алехина приводит канал Mash.

«Я категорически не согласен с этим (решением). Для меня это стало шоком (признание иноагентом), даже и не думал, что так будет. Сейчас буду изучать вопрос обжалования и исключения из реестра. Деятельность, видимо, поставлю на паузу», – заявил блогер.

На сайте ведомства указано, что Алехин участвовал в распространении материалов иностранных агентов, предназначенных для широкой аудитории. В частности, отмечается, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских государственных органов и их политике, а также давал ложные сведения, направленные на формирование отрицательного образа российских военнослужащих, — говорится в официальном сообщении.

Алехин был запечатлен видеокамерой при обсуждением схем спекуляций на помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации. Впоследствии выяснилось, что публицист владеет автопарком общей стоимостью 10 млн руб.

Ранее Алехин получил повестку, но уклонился от СВО.

