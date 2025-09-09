Правоохранители решили проверить военблогера Алехина на причастность к мошенничеству

Проверка инициирована в отношении военного блогера Романа Алехина в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Поводом для проверки стало видео, на котором блогер подробно рассказывает о схеме «отмыва» 200 млн рублей. Суть ее в том, что предприниматель перечисляет указанную сумму сумму в благотворительный фонд Алехина, который затем закупает у того же бизнесмена медикаменты на 150 млн рублей. Разницу в 50 млн блогер оставляет себе в качестве комиссии. При этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижается.

Сегодня Telegram-канал «Два майора» написал, что Алехин подставил своими действиями все волонтерское движение. В посте отмечается, что даже гипотетическое обсуждение схем отмывания денег, связанных с помощью участникам СВО, наносит ущерб репутации фронтовых волонтеров.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.