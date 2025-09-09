На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правоохранители решили проверить военблогера Алехина на причастность к мошенничеству

ТАСС: правоохранители проверяют блогера Алехина на причастность к мошенничеству
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Алехин»

Проверка инициирована в отношении военного блогера Романа Алехина в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Поводом для проверки стало видео, на котором блогер подробно рассказывает о схеме «отмыва» 200 млн рублей. Суть ее в том, что предприниматель перечисляет указанную сумму сумму в благотворительный фонд Алехина, который затем закупает у того же бизнесмена медикаменты на 150 млн рублей. Разницу в 50 млн блогер оставляет себе в качестве комиссии. При этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижается.

Сегодня Telegram-канал «Два майора» написал, что Алехин подставил своими действиями все волонтерское движение. В посте отмечается, что даже гипотетическое обсуждение схем отмывания денег, связанных с помощью участникам СВО, наносит ущерб репутации фронтовых волонтеров.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами