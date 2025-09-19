Суд оставил под стражей экс-руководителей Корпорации развития Курской области

Суд в Курске оставил в СИЗО экс-руководителей Корпорации развития

Ленинский районный суд Курска отказал бывшему руководителю Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину и его помощнику Игорю Грабину в освобождении из-под стражи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.

«Фигурантам уголовного дела В. В. Лукину, Д. Ю. Спиридонову, И. В. Грабину, А. Н. Воловикову мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что адвокаты обвиняемых просили отправить их под домашний арест либо дать еще более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, в декабре 2022-го гендиректор Корпорации Владимир Лукин заключил с главой «КТК Сервис» Андреем Воловиковым договор на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной при посредничестве экс-депутата областной думы Максима Васильева, которого называют лицом, фактически управлявшим «КТК Сервисом».

Часть средств Воловиков и Васильев потратили на личные нужды, а еще часть — на взятки сотрудникам региональной администрации и Корпорации развития, утверждают в МВД.

10 сентября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Ранее Хинштейн заявил об упразднении Корпорации развития Курской области с «плохой кармой».