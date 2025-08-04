Хинштейн заявил, что «Корпорация развития Курской области» упраздняется

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что АО «Корпорация развития Курской области» упраздняется. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы региона, «после всего произошедшего карму ее (организации. — «Газета.Ru») почистить будет практически невозможно».

«Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», — поделился Хинштейн.

До этого временно исполняющий обязанности министра имущества Курской области Дмитрий Савин заявил, что врио главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной был освобожден от занимаемой должности.

В конце июня Хинштейн сообщил, что власти Курской области могут перезапустить региональную Корпорацию развития, поскольку у организации сильно испортилась репутация в связи с коррупционными скандалами. По его словам, власти больше не будут использовать корпорацию как участника строительных проектов, максимум — в качестве внешнего офиса по сопровождению инвесторов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал провести «очищение» власти в регионе.