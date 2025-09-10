МВД: часть похищенных на фортификациях под Курском денег ушла на взятки

МВД: часть украденных на постройке укреплений под Курском средств ушла на взятки

Часть средств, которые были похищены на постройке фортификаций в Курской области на границе с Украиной, злоумышленники потратили на взятки сотрудникам региональной Корпорации развития. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По версии следствия, в декабре 2022-го гендиректор Корпорации Владимир Лукин заключил с главой «КТК Сервис» Андреем Воловиковым договор на возведение оборонительных сооружений при посредничестве экс-депутата областной думы Максима Васильева, которого называют лицом, фактически управлявшим «КТК Сервисом».

«Полученные денежные средства Андрей Воловиков и Максим Васильев потратили на личные цели <...>, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и Корпорации развития Курской области», — говорится в сообщении МВД.

10 сентября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области.

В августе Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина ограничили в ознакомлении с материалами дела.

Тогда же свидетели указали на бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, которое совершило преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Ранее Хинштейн заявил об упразднении Корпорации развития Курской области с «плохой кармой».