Ювелирный магазин в Петербурге обокрали на 22 млн рублей

РЕН ТВ: ювелирный магазин в Петербурге обокрали на 22 млн рублей
Shutterstock

В Петербурге вор проник в ювелирный магазин и украл украшения на десятки миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 сентября в торговом центре в городе Пушкине. Злоумышленник в темное время суток проник в ювелирный магазин. Мужчина отжал решетку, закрывавшую вход в помещение, и воспользовался ключом от ящика с украшениями, который находился у кассы в свободном доступе.

Общая сумма ущерба составила более 22 млн. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого начинающий преступник ограбил ювелирный магазин, но потерял украшения при бегстве. Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что решил совершить преступление, чтобы испытать острые ощущения.

Ранее мужчина совершил кражу, чтобы попасть в тюрьму и отвлечься от рутины реальной жизни.

